Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Bursa'da Mezbahane Hırsızlığı: 4 Çocuk Yakalandı

Bursa'da Mezbahane Hırsızlığı: 4 Çocuk Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, mezbahadan 91 bin lira çalan 4 çocuk hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mezbahaneden 91 bin lira nakit para çalan 4 çocuk hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bulunan bir mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Abdullah K., gün içerisinde yapmış olduğu tahsilatı mezbahanede bulunan ofisine bıraktı. Ertesi gün iş yerine gelen Abdullah K., paraların yerinde olmadığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

72 saatlik kamera görüntüleri sonucu hırsızlar yakayı ele verdi

İhbar üzerine çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İ.B. (16), E.B. (14), A.İ.B. (13) ve S.G. (12) olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları üzerinden iz süren ekipler, şüpheli çocukları kısa sürede yakaladı. Alınan ifadelerinde İ.B. ve E.B. 91 bin lirayı sakladıkları yeri ekiplere söyledi. 91 bin lira, iş yeri sahibine teslim edildi. Şüphelilerden İ.B. (16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.