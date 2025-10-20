Haberler

Bursa'da Kaçak Motor Yağı Üretimi Baskınla Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Motor Yağı Üretimi Baskınla Ele Geçirildi
Mudanya İlçesi Çekrice Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla toplam 12 bin 750 litre kaçak motor ve hidrolik yağı ele geçirildi. Depo sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya İlçesinde kaçak motor yağı bulunan depoya jandarma ekipleri baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre; Çekrice Mahallesinde bir depoda kaçak motor yağı üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon neticesinde depoda 2 bin 750 litre motor yağı, IBC tanklar içerisinde yaklaşık 10 bin litre motor ve hidrolik yağ olmak üzere toplamda 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi. Depo sahibi şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
