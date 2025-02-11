Bursa'da İşçiler Maaşlarını Alamadıkları İçin Çatıda Eylem Yaptı
Bursa'nın İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde anaokulu inşaatı yapan taşeron işçiler, maaşlarını almadıkları gerekçesiyle çatıya çıkarak eylem gerçekleştirdi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, işçiler uzun ikna çabaları sonucu çatıdan indi. İşçilerin maaşlarının ödeneceği bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ve Yıldırım ilçelerinde yapılan anaokullarını inşa eden yetkili müteahhit firmasına bağlı taşeron firma işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle okulların çatısına çıkarak eylem yaptılar.
Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı ilçedeki eylem de aynı anda gerçekleştirildi. Yıldırım ilçesindeki okulun çatısına 5 işçi ile İnegöl'ün Cumhuriyet mahallesi Miray Sokak'ta yapımı devam eden anaokulu inşaatının çatısına çıkan 2 işçiyi görenler polise haber verdiler. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yatağı açtılar. Polis ekipleri şahısları ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren yoğun ikna çabaları sonucu 2 ilçedeki işçiler çatıdan indi. İşçilerin paralarının verileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA