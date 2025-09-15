Bursa'da Engelli Seyyar Satıcının Parası Çalındı

Bursa'da kuyumcular çarşısında seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan engelli vatandaşın, hırsız tarafından alın teriyle kazandığı parası çalındı.

Olay, İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K., aracını kuyumcular çarşısındaki ara sokağa kilitleyip evine gitti. Bu akşam aracını kontrol etmek için kuyumcular çarşısına giden engelli esnaf, aracındaki yaklaşık 2 bin TL'nin yerinde olmadığını fark etti. Bu duruma üzülen adam polise haber verip şikayetçi oldu.

Polis ekipleri incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA