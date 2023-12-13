Bursa'da Bir İşletmeye Gelen İçecekleri Çalan Hırsız Kameraya Yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir işletmede içecek dolabının azalması üzerine dükkan sahibi içecekleri sipariş verdi. İçeceklerin gelmesiyle birlikte kapının önüne gelen hırsız, içecekleri çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir işletmeye gelen içecekleri çalan hırsız anbean kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Çarşısı içerisinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabının azaldığını gören dükkan sahibi içecekleri sipariş verdi. Bir süre sonra içecekler toptancı tarafından getirilerek kapının önüne bırakıldı. Kapının önüne gelen içecek hırsızı, çevreyi kontrol ettikten sonra 3 koli içeceği kucağına alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA