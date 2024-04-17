Üye Girişi
Haberler

Bursa'da bir evin çatısı alev alev yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evin çatısı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evin çatısı alev alev yandı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'in Ata Mahallesi'nde bir evin çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ise 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Çatısı yanan evin Ata Mahallesi önceki dönem muhtarlarından Mualla Çiğdem'e ait olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Bursa Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 17-19 Nisan | ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Arsenal maçı şifresiz mi? Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi? Beyoğlu Belediyesi hangi parti? Beyoğlu Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? CANLI ALTIN FİYATLARI | 17 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Aliağa Belediyesi hangi parti? Aliağa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? DUBAİ VİZE İSTİYOR MU? Türkiye'den Dubai'ye seyahat edecek bir kişi vize almak zorunda mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri 2024! AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav ne zaman? Taylor Swift hayranları neden dolandırıldı? Taylor Swift hayranları ne kadar dolandırıldı? 23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? 23 Nisan günü üniversitelerde ders işlenecek mi? 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan yarım gün tatil mi, resmi tatil mi? 22 Nisan okullar, üniversiteler, kurumlar tatil mi? Öğretmen atamaları ne zaman olacak 2024? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı kim? Fahri Korutürk kimdir? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI personel alım başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman, şartlar neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title