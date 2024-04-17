Bursa'da bir evin çatısı alev alev yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evin çatısı alev alev yandı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'in Ata Mahallesi'nde bir evin çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ise 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Çatısı yanan evin Ata Mahallesi önceki dönem muhtarlarından Mualla Çiğdem'e ait olduğu öğrenildi. - BURSA