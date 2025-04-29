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Bursa'da Arazi Motosikleti Kazası Güvenlik Kamerasında

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Bursa'nın Kestel ilçesinde arazi motosikleti ile seyir halindeyken dengesini kaybeden sürücü, çitlere çarparak hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arazi motosikletinin kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da arazi motosikleti ile seyir halindeyken dengesini kaybedip çitlere çarpan sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi motosikleti sürmeyi öğrenen sürücü trafiğe kapalı alanda seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürücüsünün idaresinden çıkan ATV, bahçede bulunan çitlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza ise, saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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