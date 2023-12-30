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Bursa'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

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Bursa'da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri, AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Bursa'da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki alzheimer hastası Arif Çelik, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bursa AFAD İnsan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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