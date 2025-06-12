Bursa'da 700 Bin Liralık Altın Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Telefonla kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 62 yaşındaki kadını kandırarak 700 bin lira değerinde ziynet eşyası alıp kayıplara karıştı. Yapılan operasyonla iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da 700 bin liralık 'Altın dolandırıcılığı': 2 şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da, telefonla kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 62 yaşındaki kadını "adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda kullanıldı" yalanıyla kandırarak 700 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı.

Bursa'da, kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli, 62 yaşındaki G.Ş. isimli kadını hedef aldı. Şüpheliler telefonla ulaştıkları yaşlı kadına "adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda kullanıldı" yalanıyla kandırdı. Panikleyen kadının evine gelen şüpheli, yaklaşık değeri 700 bin lira olan 20 adet çeyrek altın, 6 adet cumhuriyet altını, burma ve düz bilezik, farklı gramajlarda külçe altınlar ve 300 doların yer aldığı çantayı alıp kayıplara karıştı.

Dolandırıcılık büro amirliği harekete geçti

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışma kapsamında şüphelilerin 23 yaşındaki O.U. ve 19 yaşındaki M.C.A. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla her iki şüpheli, müştekiden alınan ziynet ve dövizle birlikte yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden alınan ziynet eşya ve paralar mağdur kadına teslim edildi.

Polis yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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