10 milyon TL'lik cinsel gücü artırıcı macun ele geçirildi

10 milyon TL'lik cinsel gücü artırıcı macun ele geçirildi
Bursa'da yasa dışı yollarla ülkeye "cinsel gücü artırıcı kimyasal madde" sokup satışını yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL'yi bulan malzemeler ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

  • Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde yasa dışı cinsel gücü artırıcı madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.
  • Operasyonlarda 65 bin 865 adet epimedyumlu bitkisel macun, 342 adet bitkisel hap, 75 kilogram cinsel etken madde içeren toz ve diğer üretim malzemeleri ele geçirildi.
  • Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olarak belirlendi ve 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde yasa dışı yollarla ülkeye cinsel gücü artırıcı kimyasal madde sokup satış yaptıkları tespit edilen şüphelilere ait ev, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Operasyonlarda 65 bin 865 adet epimedyumlu bitkisel macun, 342 adet bitkisel hap, 3 bin 700 adet boş kapsül, 75 kilogram cinsel etken madde içerdiği değerlendirilen toz, 600 kilogram üretilmiş mamul ürün, bin 55 kilogram glikoz, 8 bin 930 adet boş kavanoz, 12 bin 889 adet paketleme kutusu, 399 bin adet çeşitli ebatlarda etiket, 2 adet 400 kilogram kapasiteli ürün karıştırma/ısıtma tankı, 1 adet paketleme ünitesi, 1 adet doldurma ünitesi, 1 adet hava basma kompresörü, 1 adet bilgisayar ve sahte gıda/ilaç yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı, "Bursa'mızın huzuru için kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Ne geregi vardiki, zaten millet elinde dolasiyor.....:) sapliycak yer ariyor ...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

Gümrük muhafaza memurları, gümrükçü ofisleri gümrüğe bağlı çalışanlar rezilliğin içinde haramla dans edip küfür ile yüzüyorlar! İşçi ise devletin memurun altında ezilmeye mahkum edilmiş!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
