Üye Girişi
Haberler

Burhaniye'de yapılan uygulamalarda 9 kişi yakalandı, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sabit ve hareketli uygulamalarda aranan 9 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermide ele geçirildi.

Burhaniye de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitle yerlerinde yaptıkları hareketli ve sabit uygulamalara 3 adet tabanca ile çeşitli ebatlarda çok sayıda mermi ile geçirildi. Ayrıca, umuma açık yerlerde ve işlek caddelerde yapılan GBT faaliyetlerinde 9 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ekipler uygulamalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burhaniye Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title