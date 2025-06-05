Burdur Gölhisar'da Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Heyecanı

Burdur Gölhisar'da Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Heyecanı
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Gölhisar'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, bıçak bileme tezgahları yoğun ilgi görüyor. Ustalar, vatandaşların bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Burdur'un Gölhisar ilçesinde de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Bayram öncesi kurbanlık hayvanların seçimi, pazarlıklar ve alışverişler tüm hızıyla sürerken, kurban kesiminin en önemli unsurlarından biri olan bıçakların hazırlığı da büyük önem kazanıyor. Özellikle keskin bıçakların, kurbanın hem kolay hem de sağlıklı bir şekilde kesilmesinde rolü büyük oluyor. Bu nedenle her yıl Kurban Bayramı öncesi Gölhisar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan bıçak bileme tezgahları, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Gölhisar Cumhuriyet Meydanı çevresinde kurdukları tezgahlarda bıçak bileme ve satır satış hizmeti sunan ustalar, uzun yıllardır süregelen mesleklerini bayram öncesi yoğunlukla sürdürüyorlar.

25 yılı aşkın süredir demircilik ve bıçak bileme işiyle uğraşan Ramazan Bayraktar, "Her Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi bu yıl da bıçak ve satır bileme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Talep oldukça yoğun, vatandaşlarımızın bayram hazırlıklarına katkı sağlamak bizi mutlu ediyor. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda benzer şekilde hizmet veren bir diğer bıçak bileme ustası Nasuh Tuncer ise, "25 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Bayram öncesi talep artıyor, bu da işimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bıçaklar keskin olmazsa, kurban kesimi zorlaşır. Biz de bunun bilinciyle titizlikle çalışıyoruz" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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