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Burdur'da Kış Lastiği Denetiminde 31 Bin 162 TL Cezası

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi uygulamasında 31 bin 162 TL para cezası uygulandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi uygulamasında 31 bin 162 TL para cezası uygulandı.

Burdur'da Yeşilova ve Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik, kış lastiği özel denetimleri gerçekleştirildi. Tefenni ilçesinde yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 152 araç ve sürücüsü içerisinden zorunlu kış lastiği takmayan araçlara toplamda 31 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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