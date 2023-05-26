Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Burdur'da 6 köpek yavrusu vurularak öldürülmüş halde bulundu

Burdur'da 6 köpek yavrusu vurularak öldürülmüş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Burdur'un Bucak ilçesinde dün sabah saatlerinde 6 köpek yavrusu boş arazide öldürülmüş halde bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde dün sabah saatlerinde 6 köpek yavrusu boş arazide öldürülmüş halde bulundu.

Olay, 25 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde Bucak'ın Şirlek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından bulunan ölü yavru köpekler sonrasında polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Hayvanseverler tarafından büyük tepkilere sebep olan ve sosyal medyada ses getiren olayla ilgili olarak Bucak Kaymakamlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyaya yansıyan 6 köpek yavrusunun vurularak öldürüldüğü iddiası ile ilgili konu Bucak Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde titizlikle araştırılmaktadır. Hayvanlara yapılan her türlü saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title