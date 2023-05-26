Burdur'da 6 köpek yavrusu vurularak öldürülmüş halde bulundu

Burdur'un Bucak ilçesinde dün sabah saatlerinde 6 köpek yavrusu boş arazide öldürülmüş halde bulundu.

Olay, 25 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde Bucak'ın Şirlek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından bulunan ölü yavru köpekler sonrasında polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Hayvanseverler tarafından büyük tepkilere sebep olan ve sosyal medyada ses getiren olayla ilgili olarak Bucak Kaymakamlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyaya yansıyan 6 köpek yavrusunun vurularak öldürüldüğü iddiası ile ilgili konu Bucak Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde titizlikle araştırılmaktadır. Hayvanlara yapılan her türlü saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi. - BURDUR