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Balya balya euro çıktı! Türk vatandaşının tüm serveti komşuya gitti

Balya balya euro çıktı! Türk vatandaşının tüm serveti komşuya gitti
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Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıyan tırın sürücüsü koltuğu altına gizlenen beyan edilmemiş 245 bin Euro, komşu ülke Bulgaristan gümrük memurları tarafından yakalandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı'na gelerek Türkiye'ye geçmek isteyen S.A. isimli Türk vatandaşın kullandığı tır, detaylı arama için Bulgar görevlileri tarafından kontrol noktasına alındı. Gümrük kontrol noktasında, S.A. isimli Türk vatandaşı şoför, Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.

KOLTUĞUN ALTINDA 245 BİN EURO

Gümrük denetimleri sırasında müfettişler, şoför mahallinde kağıtlara sarılı halde Euro banknotları buldu. Yolcu kabininde yolcu koltuğunun altındaki zeminde fabrikasyon yapılmış bir boşluğa gizlediği toplam 245 bin Euro'ya (9,3 milyon TL) el konulurken, olayla ilgili soruşturma Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından başlatıldı. -

Balya balya euro çıktı! Türk vatandaşının tüm serveti komşu gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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