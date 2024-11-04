Yeni yıl için MTV, ehliyet harcı ve araç muayene ücretlerine zam geldi

2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylece Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harçları, araç muayene ücreti ve trafik cezaları bu orandan zamlanacak.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR

Gelir vergisinde yüzde 15'lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.

Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi.

2025 EHLİYET HARÇLARI

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

0-1300 MOTOR

Taşıt Değeri 180.600 Liraya Kadar

1-3 Yaş: 3.359 TL ? 4.839 TL

4-6 Yaş: 2.343 TL ? 3.371 TL

7-11 Yaş: 1.308 TL ? 1.883 TL

12-15 Yaş: 987 TL ? 1.421 TL

16 Yaş ve Üstü: 347 TL ? 499 TL

Taşıt Değeri 180.600 - 316.400 Lira Arası

1-3 Yaş: 3.692 TL ? 5.316 TL

4-6 Yaş: 2.576 TL ? 3.708 TL

7-11 Yaş: 1.437 TL ? 2.069 TL

12-15 Yaş: 1.088 TL ? 1.566 TL

16 Yaş ve Üstü: 383 TL ? 552 TL

Taşıt Değeri 316.400 Lira ve Üstü

1-3 Yaş: 4.032 TL ? 5.807 TL

4-6 Yaş: 2.809 TL ? 4.045 TL

7-11 Yaş: 1.573 TL ? 2.265 TL

12-15 Yaş: 1.188 TL ? 1.710 TL

16 Yaş ve Üstü: 413 TL ? 595 TL

1301-1600 MOTOR

Taşıt Değeri 180.600 Liraya Kadar

1-3 Yaş: 5.851 TL ? 8.422 TL

4-6 Yaş: 4.387 TL ? 6.315 TL

7-11 Yaş: 2.544 TL ? 3.661 TL

12-15 Yaş: 1.798 TL ? 2.589 TL

16 Yaş ve Üstü: 690 TL ? 994 TL

1301-1600 MOTOR

Taşıt Değeri 180.600 - 316.400 Lira Arası

1-3 Yaş: 6.439 TL ? 9.269 TL

4-6 Yaş: 4.828 TL ? 6.950 TL

7-11 Yaş: 2.801 TL ? 4.031 TL

12-15 Yaş: 1.972 TL ? 2.839 TL

16 Yaş ve Üstü: 754 TL ? 1.085 TL

Taşıt Değeri 316.400 Lira ve Üstü

1-3 Yaş: 7.026 TL ? 10.115 TL

4-6 Yaş: 5.265 TL ? 7.582 TL

7-11 Yaş: 3.050 TL ? 4.392 TL

12-15 Yaş: 2.153 TL ? 3.100 TL

16 Yaş ve Üstü: 823 TL ? 1.185 TL

1601-1800 MOTOR

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 11.374 TL ? 16.377 TL

4-6 Yaş: 8.894 TL ? 12.799 TL

7-11 Yaş: 5.227 TL ? 7.526 TL

12-15 Yaş: 3.189 TL ? 4.591 TL

16 Yaş ve Üstü: 1.235 TL ? 1.778 TL

1601-1800 MOTOR

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 12.413 TL ? 17.874 TL

4-6 Yaş: 9.697 TL ? 13.960 TL

7-11 Yaş: 5.710 TL ? 8.219 TL

12-15 Yaş: 3.484 TL ? 5.016 TL

16 Yaş ve Üstü: 1.348 TL ? 1.940 TL

1801-2000 MOTOR

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 17.920 TL ? 25.804 TL

4-6 Yaş: 13.800 TL ? 19.872 TL

7-11 Yaş: 8.111 TL ? 11.675 TL

12-15 Yaş: 4.828 TL ? 6.950 TL

16 Yaş ve Üstü: 1.898 TL ? 2.732 TL

Taşıt Değeri 452.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 19.553 TL ? 28.156 TL

4-6 Yaş: 15.061 TL ? 21.686 TL

7-11 Yaş: 8.848 TL ? 12.737 TL

12-15 Yaş: 5.265 TL ? 7.581 TL

16 Yaş ve Üstü: 2.072 TL ? 2.983 TL

2001 - 2500 MOTOR

Taşıt Değeri 565.500 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 26.885 TL ? 38.707 TL

4-6 Yaş: 19.517 TL ? 28.100 TL

7-11 Yaş: 12.193 TL ? 17.546 TL

12-15 Yaş: 7.282 TL ? 10.483 TL

16 Yaş ve Üstü: 2.880 TL ? 4.147 TL

Taşıt Değeri 565.500 Lira ve Üstü

1-3 Yaş: 29.332 TL ? 42.218 TL

4-6 Yaş: 21.290 TL ? 30.644 TL

7-11 Yaş: 13.299 TL ? 19.137 TL

12-15 Yaş: 7.948 TL ? 11.442 TL

16 Yaş ve Üstü: 3.142 TL ? 4.524 TL

2501 - 3000 MOTOR

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 37.485 TL ? 53.933 TL

4-6 Yaş: 32.615 TL ? 46.967 TL

7-11 Yaş: 20.373 TL ? 29.323 TL

12-15 Yaş: 10.957 TL ? 15.762 TL

16 Yaş ve Üstü: 4.016 TL ? 5.782 TL

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 40.898 TL ? 58.876 TL

4-6 Yaş: 35.575 TL ? 51.203 TL

7-11 Yaş: 22.227 TL ? 31.994 TL

12-15 Yaş: 11.955 TL ? 17.215 TL

16 Yaş ve Üstü: 4.383 TL ? 6.311 TL

3001 - 3500 MOTOR

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 57.093 TL ? 82.178 TL

4-6 Yaş: 51.374 TL ? 73.974 TL

7-11 Yaş: 30.944 TL ? 44.555 TL

12-15 Yaş: 15.446 TL ? 22.230 TL

16 Yaş ve Üstü: 5.657 TL ? 8.144 TL

Taşıt Değeri 1.131.800 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 62.289 TL ? 89.726 TL

4-6 Yaş: 56.039 TL ? 80.742 TL

7-11 Yaş: 33.756 TL ? 48.590 TL

12-15 Yaş: 16.845 TL ? 24.251 TL

16 Yaş ve Üstü: 6.179 TL ? 8.896 TL

4001 MOTOR VE YUKARISI

Taşıt Değeri 2.151.400 Lirayı Aşmayanlar

1-3 Yaş: 146.932 TL ? 211.543 TL

4-6 Yaş: 110.177 TL ? 158.697 TL

7-11 Yaş: 65.252 TL ? 93.979 TL

12-15 Yaş: 29.326 TL ? 42.234 TL

16 Yaş ve Üstü: 11.374 TL ? 16.376 TL

Taşıt Değeri 2.151.400 Lirayı Aşanlar

1-3 Yaş: 160.285 TL ? 230.813 TL

4-6 Yaş: 120.196 TL ? 173.170 TL

7-11 Yaş: 71.168 TL ? 102.477 TL

12-15 Yaş: 31.991 TL ? 46.059 TL

16 Yaş ve Üstü: 12.413 TL ? 17.870 TL

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

Otomobil ve minibüsler için araç muayene ücreti 1.821 liradan 2.620,97 liraya yükseldi.