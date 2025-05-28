Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasıyla 17 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul piyasasında sosyal medyadan manipülatif hareketler yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 'Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı belirlenen 17 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere 9 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltı işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL