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Boris Fırtınası Orta ve Doğu Avrupa'da 22 Can Aldı

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Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu toplamda 22 kişi hayatını kaybetti. Polonya, Romanya, Avusturya ve Çekya'da etkili olan fırtına, birçok bölgeyi sular altında bıraktı ve okullar tatil edildi. Polonya Başbakanı, selden etkilenen bölgeler için 1 milyar zloti bütçe ayırdıklarını duyurdu.

Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu Romanya'da 7, Polonya'da 7, Avusturya'da 5, Çekya'da 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22'e yükseldi.

Orta ve Doğu Avrupa'yı vuran Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Polonya'nın güneyinde hafta sonunda bu yana etkili olan fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli yağış, Aşağı Silezya (Dolny Slask), Yukarı Silezya (Gorny Slask), Opole ve Lubusz Voyvodalıklarında nehirleri taşırdı, çok sayıda çok yerleşim yeri sular altına kaldı. Polonya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Aşırı yağış ve su baskınlarının savaş alanına çevirdiği Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy, Ladek Zdroj kentlerinde ise 10'u aşkın kişinin kaybolduğu aktarıldı. Doğal afet durumu ilan edilen Aşağı Silezya, Yukarı Silezya, Opole ve Lubusz bölgelerinde okullar tatil edilirken, Polonya Başbakan Donald Tusk selden etkilenen bölgeler için 1 milyar zloti (230 milyon euro) bütçe ayırdıklarını açıkladı. Fırtınanın etkili olduğu bölgede 60 bine yakın aboneye elektrik verilemezken, yetkililer şehir şebekesinden su içmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Aşırı yağışların aralıksız devam ettiği bölgede 80'den fazla nehrin alarm seviyesini geçtiği belirtildi. Polonya'nın güneybatısındaki büyük şehirlerden Wroclaw ve Opole ise taşan onlarca nehirden gelen büyük su baskınlarına hazırlanıyor.

Romanya'da 7, Avusturya'da 5, Çekya'da 3 can kaybı

Boris Fırtınasının vurduğu Avusturya'da ise ölü sayısı, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Tulln an der Donau kasabasında Tuna Nehrinin yükselmesi sonucu 81 yaşındaki bir kadının evinde boğulmasıyla 5'e yükseldi. Tamamı afet bölgesi ilan edilen Aşağı Avusturya'da bugün itibarıyla yağmurun hızını kaybetmeye başladığı, nehirlerdeki su seviyesindeki artışın durduğu belirtildi.

Fırtınanın etkili olduğu Çekya'nın Bruntal ve Krnov kasabalarında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çekya polisi başkent Prag'ın 235 kilometre doğusundaki Lipova-lazne köyü yakınlarında nehre düşen araca ulaşırken, araçtaki 3 kişi bulunamadı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürerken, evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 12 bini aştığı aktarıldı. Yağışlı havanın ülkenin kuzeyi ve doğusundan güneyine doğru kaydığı belirtilirken, güneyde nehirlerin taşma riskine karşı alarm durumuna geçildi.

Romanya'da ise Galati'ye bağlı Girivita köyünde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, geçtiğimiz cumartesiden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle ölü sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Selden en çok etkilenen Galati'de 5 bin 400 evde hasar meydana geldiği belirtildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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