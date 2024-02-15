Üye Girişi
Haberler

Bolu-Mudurnu Karayolunda Forklift ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:

Bolu-Mudurnu karayolunda meydana gelen kazada, forklift ile Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu- Mudurnu karayolunda forklifte çarpan Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolunda Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barakatullah H. idaresindeki kereste firmasına ait forklifte yolun karşısına geçerken, Erkan İ. yönetimindeki 14 AU 672 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Kazada sürücü Erkan İ. ile Taner B., Şaban İ., Ramazan Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Taner B. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Taner B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, forklifte çarpan Tofaş marka otomobilin kağıt gibi ezildiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Tofaş Bolu Acil Durum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title