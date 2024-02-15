Bolu-Mudurnu Karayolunda Forklift ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bolu- Mudurnu karayolunda forklifte çarpan Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolunda Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barakatullah H. idaresindeki kereste firmasına ait forklifte yolun karşısına geçerken, Erkan İ. yönetimindeki 14 AU 672 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Kazada sürücü Erkan İ. ile Taner B., Şaban İ., Ramazan Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Taner B. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Taner B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, forklifte çarpan Tofaş marka otomobilin kağıt gibi ezildiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU