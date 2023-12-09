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Bolu'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde bir kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UD 987 plakalı tır, kavşakta dönmekte olan Ersin Ayaz yönetimindeki 14 EL 450 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ersin Ayaz hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. D-100 kara yolunda meydana gelen kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Vakıf Bolu Ulaşım Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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