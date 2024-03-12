Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan Çift Yakalandı

Güncelleme:

Bolu'da çeşitli hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan eşi B.A. (31) saklandıkları evde yakalandı. P.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, eşi B.A. ise para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da çeşitli hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan eşi B.A. (31) saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A. (27) ve dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı çıkan karısı B.A. (31) polis ekipleri tarafından aranıyordu. Karı koca, Akpınar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde çiftin yakınları çekim yapan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

P.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, eşi B.A. ise para cezasına çarptırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Dolandırıcılık Yakalama Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli? Mehmet Erikmen kimdir? MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title