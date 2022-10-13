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Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Bingöl 3. sayfa haberine göre Bingöl'de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir araç içinde yaptığı aramada, 4 kilo 485 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir araç içinde yaptığı aramada, 4 kilo 485 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Genç ilçe Jandarma Komutanlığınca Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet esnasında yapılan kontrolde narkotik köpeğinin aracın egzoz bölümüne tepki vermesi neticesinde yapılan araç aramasında 4 kilo 485 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Bingöl 3. Sayfa Haberler

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