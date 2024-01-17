Bingöl'de Ambulans Kaza Yaptı, 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yoldan çıktı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'dan Elazığ'a hasta nakli yapan ambulans, Bingöl- Karlıova Karayolu Halifan köyü mevkisinde kaza yaptı. Kar yağışıyla beraber yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, yoldan çıktı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralananlar, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİNGÖL