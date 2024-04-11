Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Bilecik'te yaşanan zincirleme trafik kazasında 9 kişi yarandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülümbe Rampası bölgesinde seyreden M.D. yönetimindeki 11 AAH 782 plakalı otomobil ile H.M. idaresindeki 41 AFL 619 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza bölgesine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu 11 AAH 782 plakalı otomobil sürücüsü M.D. ile yolcu olarak bulunan K.D. ile 2 aylık bebek E.D., 41 AFL 619 plakalı otomobil sürücüsü M.H ile yolcular A.A., NA., K,M.,B.A.M ve A.M. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başladı. - BİLECİK