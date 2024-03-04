Bilecik'te Uyuşturucu Bulunduran Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 1 şahsın üzerinde; 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs yakalanarak hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK