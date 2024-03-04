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Bilecik'te Uyuşturucu Bulunduran Şahıs Yakalandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde 0,78 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 1 şahsın üzerinde; 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs yakalanarak hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaneli Bilecik Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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