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Bigadiç Jandarma'dan hayvan hırsızlarına geçit yok

Bigadiç Jandarma'dan hayvan hırsızlarına geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığını Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çözerek, çalınan hayvanı sahibine teslim etti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığını Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çözerek, çalınan hayvanı sahibine teslim etti.

Bigadiç'in Işıklar kırsal mahallesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı sonrasında harekete geçen Bigadiç Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde, Bigadiç Cumhuriyet Savcılığı'nın da talimatı sonrası S.G. ile H.M. isimli şahıslara operasyon düzenledi. Ekipler maddi değeri yaklaşık 60-70 bin lira olan büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Savcılığı Balıkesir Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

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