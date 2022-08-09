Salça bidonu içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu Salça bidonu içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Salça bidonu içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve V.Y.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durdu. Şahısları gözaltına alan ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış 465 gram uyuşturucu madde geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Göç Kayseri 3. Sayfa Haberler

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