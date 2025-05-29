Bıçaklanan Azerbaycan Muaythai Federasyonu Eski Başkanı Musayev'in Sağlık Durumu İyi

Bıçaklanan Azerbaycan Muaythai Federasyonu eski başkanının sağlık durumu hakkında açıklama

Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız: "Musayev'in sağlık durumu iyi, birkaç güne taburcu edilecek"

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası için gelen ve müsabakalar ile ilgisi olmayan kişiler tarafından bıçaklanarak yaralanan Azerbaycan Muaythai Federasyon eski başkanı Araz Musayev'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da 23-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dün yaşanan olayda Azerbaycan Muaythai Federasyonu eski başkanı Araz Musayev salon dışında 2 kişinin saldırısına uğraşarak bıçaklanmıştı. Olayın ardından Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ve Musayev'in ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerden A.H. Kemer'de gözaltına alınırken şüpheliler Özbekistan vatandaşları A.R., K.K., E.B. ile Azerbaycan vatandaşları M.İ.G., F.B. ve R.S. ise takibe alındı. Şüphelilerin müsabakalar ile ilgilisi bulunmadığı ve birkaç gün Türkiye'ye giriş yaparak Musayev'i takip ettikleri ve saldırmak için en uygun anı kolladıkları öğrenildi.

Tanınmamak için saç sakal tıraşı olmuşlar

Olayın ardından kıyafetlerini değiştirerek Antalya Havalimanı'na gittiği tespit edilen şüphelilerden Araz Musayev'i bıçakladığı belirlenen A.R. ve K.K., takip sonucu Antalya Havalimanı'nda yakalandı. F.B. ve R.S.'nin ilk olarak havalimanında bilet bulamadığı ardından tanınmamak için saç sakal tıraşı olarak Havalimanı'na tekrar geldikleri belirlendi. 22.00 sıralarında tekrar havalimanına giriş yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli F.B. ve R.S. Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'nin ise Moskova'ya gittiği yakalanması için kırmızı bültenle karar çıkartıldığı ve Moskova Havalimanı'nda yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin firari M.İ.G.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

"Sağlık durumu iyi"

Öte yandan darp edilerek karın bölgesine aldığı 2 darbesi ile yaralanan Araz Musayev, müsabakalar için salonda hazır bulunan sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilk olarak Kemer Devlet Hastanesi'ne ardından da Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde Antalya'ya getirilen Musayev ilk tetkiklerin ardından bugün sabah ameliyata alındı. Olayın ardından Türkiye Muay Tai Federasyonu bir kınama mesajı yayınlarken Federasyon Başkanı Hasan Yıldız da Musayev'in tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldız, olayın 71 ülkenin katıldığı bir şampiyona sırasında salonun dışında yaşandığını ve müsabakalar ile ilgisi bulunmadığını belirtti.

"Birkaç güne taburcu olacak"

Olayın hemen ardından Musayev'i hastanede ziyaret ettiklerini belirten Yıldız, "Eski Federasyon Başkanı Araz Musayev'e salon dışında müsabakalar ile ilgisi olmayan kişilerce bir saldırı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Azerbaycan Spor Bakanlığı konuyu yakından takip ediyor. Olayın şampiyona, müsabaka ya da sonuçlarla hiçbir alakası yok. Dışarda bir kişi önce yumruk atıyor, diğer bir kişide yerde iki kez karın bölgesinden bıçaklayarak kaçıyor. Jandarma şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Dün akşam olayın ardından kendisini ziyaret etti. Mide ve bağırsaklarında her hangi bir sorun olmadığını tespit etmek için bir operasyon geçirdi. Kendisiyle konuşup sohbet etik. Sağlık durumu gayet iyi, bilinci açık her hangi bir sıkıntısı yok. Birkaç gün içerisinde taburcu olacağını öğrendik" dedi.