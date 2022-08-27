Bıçakla iş yerine girdi, 5 bin doları ve telefonu böyle gasp etti İş yeri çalışanı kadına bıçak çekip tehdit etti: O anlar kamerada Fatih'teki bir iş yerine bıçakla giren yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 5 bin dolar ve telefonu gasp ettikten sonra bıçağı iş yerindeki kadının üzerine fırlatarak kaçtı.

Bıçakla iş yerine girdi, 5 bin doları ve telefonu böyle gasp etti

İş yeri çalışanı kadına bıçak çekip tehdit etti: O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'teki bir iş yerine bıçakla giren yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 5 bin dolar ve telefonu gasp ettikten sonra bıçağı iş yerindeki kadının üzerine fırlatarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz çarşamba günü Fatih'teki bir iş yerinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde gerçekleşen olayda iş yeri çalışanı 19 yaşındaki Joudı H., bıçaklı bir şahıs tarafından gasp edildiği gerekçesiyle polis ekiplerine başvuruda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kimliği tespit edilen 33 yaşındaki İlhan D. Fatih'teki ev adresinde yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 926 dolar parayı ve iş yeri çalışanına ait olan cep telefonu ele geçirildi. Şahıs, hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Gasp Büro Ekiplerine teslim edildi.

Elinde bıçakla gelerek gasp ettiği o anlar kamerada

İş yerine ait 5 bin dolar ve iş yeri çalışanının cep telefonun gasp edildi o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cerrahi maskeli erkek bir şahıs elinde bıçakla birlikte iş yerine girdi. Bıçağı iş yeri çalışanı kadına gösteren şahsın aynı zamanda çekmecede bulunan 5 bin doları ve cep telefonunu alıyor. Şahıs bir süre daha elindeki bıçakla kadını tehdit ettikten sonra kadının içeriye geçmesini söylüyor. Bir süre sonra bıçağı kadına doğru fırlatan şahıs hızlı bir şekilde iş yerinden ayrıldığı görülüyor.