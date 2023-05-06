Beşiktaş'ta gece kulübü çıkışında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş'ta bir gece kulübü çıkışında meydana gelen kavgada aracına binerek tartıştığı kişilere çarpan sürücü, bir kişinin ölümüne sebep oldu. Olayda bir kişi yaralandı ve sürücü tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta gece kulübü çıkışında 2 grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken yumruk yediği iddia edilen Ö.Ş., otomobiline binerek tartıştığı kişilere çarptı. Dehşet anlarının kameraya yansıdığı olayda Ö.Ş.'nin çarptığı Ali Sedat Özkon kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, 3 Mayıs Çarşamba gece saat 03.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ş. (23), gece kulübünde eğlenip alkol aldıktan sonra dışarıya çıktı. O sırada mekan dışında tartışan bir grubu görüp ayırmaya çalışan Ö.Ş., yumruk yedi. Duruma sinirlenerek 06 BFU 384 plakalı otomobiline binen Ö.Ş., yumruk yediği kişilerin üzerine aracını sürüp ve çarptı. Ali Sedat Özkon ve R.Ö. (31) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sedat Özkon'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan sürücü Ö.Ş.'de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.