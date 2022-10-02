Beşiktaş'ta denetimde nefes kesen anlar kamerada: 12 silah ele geçirildi

Beşiktaş'ta mekan önlerindeki bodyguard ve balelere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi

Uygulamalara polis ekipleri 12 adet silah ele geçilirken, polisten kaçan iki şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mekan önlerindeki bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda mekanları kontrol eden ve şahıslar arayan polis, 1'i pompalı tüfek 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Motorize yunus polisinden kaçan iki şahsın yakalandığı nefes kesen anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki eğlence mekanları önünde bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar çerçevesinde Arnavutköy'de vale hizmeti veren mekanları denetleyen Beşiktaş polisi, valeleri didik didik aradı.

Beşiktaş polisi kuş uçurtmadı

GBT kontrolü yapılan valelerin çalışma ruhsatları kontrol edildi. Öte yandan cadde ve sokaklarda da denetim yapan ekipler, Kuruçeşme caddesi üzerinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde, araçlar arandı sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Gece boyu devam eden aramalarda 1'i pompalı tüfek 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlara ve çok sayıda mermiye polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Yunus polislerinden nefes kesen kovalamaca

Denetimler çerçevesinde uygulamada, "dur" ihtarına uymayan bir motosikletli kaçmaya başladı. Beşiktaş motorize "yunus" polisi tarafından kovalama sonucu yakalanan iki şahıs, yere yatırılarak kelepçelendi. Yapılan üst aramalarında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.