Baz istasyonundan 30 metre kablo çalan şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı Düzce'de meydana gelen baz istasyonundan kablo hırsızlığı olayının şüphelisi şirketin eski çalışanı çıktı. Düzce'de meydana gelen baz istasyonundan kablo hırsızlığı olayının şüphelisi şirketin eski çalışanı çıktı. Olay, 12 Ağustos'ta Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla köyünde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir GSM şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde enerji hatlarının kesilerek yaklaşık 30 metre kablonun çalındığı belirlendi. Ekipler, hırsızlık olayının GSM şirketinin eski çalışanı F.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince yakalanan F.Ş. gözaltına alındı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Çilimli Düzce 3. Sayfa Haberler

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