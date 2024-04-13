Bayram yoğunluğu devam ediyor

142 araca şerit ihlalinden toplam 914 bin 480 lira ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'de bayram dönüş yoğunluğu devam ederken, yoğunluktan kaçıp şerit ihlali yapan 142 araca 6 bin 440'ar liradan 914 bin 480 lira ceza kesildi.

9 günlük bayram tatilinin son günlerinde memleketlerine gidenlerin dönüş yoğunluğu devam ediyor. Maddi hasarlı kazalar sebebi ile trafikte oluşan yoğunluk ile Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise emniyet şeridine girince, Düzce gişeler mevkiinde uygulama yapan ekiplere takıldı. Düzce gişeler mevkiinde İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde yoğunluktan kaçan 142 araç sürücüsüne emniyet şeridini ihlal etmek suçundan toplam 914 bin 480 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler gece boyu denetimlerini sürdürerek şerit ihlallerinin önüne geçmeyi hedefliyor.