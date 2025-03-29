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Bayram Tatili İçin Karabük'te Trafik Hareketliliği Başladı

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği hareketliliği gözlemleniyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan bu geçiş noktasında, yolculuk yapmak isteyenlerin akını erken başladı.

21 ilin geçiş noktasında bayram tatili hareketliliği başladı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu erkenden başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında hareketlik artarken trafik akıcı olarak sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de bölgede olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürürken yoğunluğun Arefe günü ile bayramın ilk günün de artması bekleniyor.

Bayram Tatili İçin Karabük'te Trafik Hareketliliği Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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