Bayburt'ta Çiftçinin 194 Balya Otu Çalındı

Bayburt'un Çayırköprü köyünde çiftçi İmdat Sancar'a ait tarladan piyasa değeri 55-60 bin lira olan 194 balya ot çalındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Köyde çiftçilikle geçimini sağlayan İmdat Sancar, Cuma günü tarlasına gittiğinde satışa hazırladığı 194 balya otun tarlada olmadığını gördü. Sabah saatlerinde otlarının tarlada olduğunu söyleyen Sancar, "Cuma günü oradan geçen amcamın oğlu saat 10.30'da tarlada otları gördüğünü söylüyor. Çocuklarım ikindiden sonra toplamak için tarlaya gittiklerinde otların tamamının olmadığını gördüler" dedi.

Otlarının çalınmasından endişe duyan Sancar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı ve tarladaki lastik izlerini tespit etti. Sancar, olayın soruşturulduğunu ancak henüz olumlu bir haber alamadıklarını belirtti. - BAYBURT