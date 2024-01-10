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Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Batman'da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

BATMAN - Batman'da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye bildirdi. Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı. Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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