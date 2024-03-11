Başkent'te gümrük kaçakçılarına operasyon: 240 bin adet makaron ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler D.Ç, K.K. ve E.D'nin gümrük kaçağı olduğu tespit edilen ürünleri satışa sunacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 240 bin makaron, 671 paket sigara, 500 elektronik sigara, 492 kilogram tütün, 215 paket nargile tütünü, 4 bin 52 giyim ve aksesuar malzemesi, 3 bin 717 paket gıda malzemesi, 560 elektronik malzeme, 559 çakmak, 64 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken şüpheliler D.Ç, K.K. ve E.D. gözaltına alındı.