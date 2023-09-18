Başkan Zeybek: "Gazilerimiz kahramanlığın yaşayan abideleridir"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu ifade etti.

Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimizin, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu ifade etti.

Başkan Zeybek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında gazilik unvanının Türk milleti için çok önemli bir kavram olduğunu belirten Başkan Zeybek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam diyen gazilerimiz vatan size minnettardır. Türk ulusunun birlik ve beraberliğini ve devletin bağımsızlığını aziz şehitlere ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi eğer ve dünyevi paye ile ölçülemeyecek derecede büyüktür. Gazilerimizin temsil ettikleri değerler, onurlu duruşları ve kahramanlıkları yeni nesillere de rehberlik etmektedir. Minnet duyduğumuz gazilerimiz her zaman aynı inanç ve azimle vatanımıza sahip çıkarken, bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmaktır. Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin Günü'nü kutluyorum." - AFYONKARAHİSAR