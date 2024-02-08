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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs üzerinde 30.80 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda yürütülen uygulamalarda, Y.B., U.S. ve B.Ç. isimli şüpheli şahıslardan 30.80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Bandırma Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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