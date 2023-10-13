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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, Günaydın Mahallesi'nde durdurulan bir şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.