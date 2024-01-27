Bandırma'da Şok Asayiş, Trafik ve Narkotik Uygulaması

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve Umuma açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamalar, 47 Ekip, 4 Tim Çevik Kuvvet, 149 Polis Memuru, 62 Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak üzere toplam 25 personelin katılımıyla yapıldı.

Uygulamalar neticesinde, 3250 şahıs sorgulanırken, silahla tehdit suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 3 şahıs, basit yaralama suçundan aranan 3 şahıs, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 1 şahıs, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan aranan 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı olarak aranan 12 şahıs yalalandı. Ayrıca göç idaresine mevcutlu olarak teslim edilecek 1 Azerbaycan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

67 adet umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda 7 işletmeye kapalı alanda tütün mamülleri tüketiminden, 4 işletmeye canlı müzik izni olmaksınız müzik yayını yapmaktan, 2 işletmeye mesul müdür belgesi bulunmadığından tutanak tanzim edildi.

Uygulamalar kapsamında toplam 592 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 42 araca ceza uygulandı, toplam ceza miktarı ise 159.819 lira oldu. Ayrıca, 10 araç trafikten men edildi.

Uygulama ve aramalarda, 0,79 gram metanfetamin ile 3 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR