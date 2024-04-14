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Bandırma'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında motosiklet üstünde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma-Erdek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma'dan Erdek'e seyir halinde olan 10 PY 497 plakalı motosiklet sürücüsü Emirhan Keskin (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Keskin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber motosiklet şarampole uçtu. Kaza sonucunda Emirhan Keskin ve yolcu konumunda bulunan kız arkadaşı motosikletten savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosikletten savrulan iki genç, jandarma ekipleri tarafından güçlükle bulundu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınan gençlerden sürücü Emirhan Keskin, iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan yolcu konumunda bulunan kız arkadaşının ise yoğun bakımda müşahede altında olduğu öğrenildi.

Emirhan Keskin'in cenazesi Bandırma'da kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Balıkesir Acil Durum Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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