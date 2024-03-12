Bakırköy'de tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü tutuklandı
Bakırköy'de seyir halindeki bir tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır şoförü M.F, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.
Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü M.F, çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.