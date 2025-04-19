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Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için risk taşıdığı gerekçesiyle "Mikrotem" markalı yağ çözücünün satışını yasakladı. Ürünün çocuk emniyetli kapak düzenekleri ve dokunsal uyarılar konusunda yasal gereklilikleri karşılamadığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünlere karşı yürüttüğü denetimler kapsamında bir ürünü daha yasakladı. Bakanlık, "Mikrotem" markalı yağ çözücünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

ÇOCUKLAR AÇISINDAN RİSKLİ

18 Nisan'da yapılan resmi açıklamada, ürünün özellikle çocuklar açısından risk taşıdığı belirtildi. Yasaklama gerekçesi olarak, çocuk emniyetli kapak düzeneklerinde eksiklik ve dokunsal uyarıların bulunmaması gösterildi.

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Bakanlık, ürünün "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmeliğin" ilgili maddelerine aykırı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada Ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı: "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36/2/b çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallar ve madde 36/2/c dokunsal uyarılar kısımlarına aykırılık."

İşte toplatılmasına karar verilen o ürün;

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

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Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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