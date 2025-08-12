Bakan Güler: "Terör örgütü fesih kararını tam anlamıyla uygulamalı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şüphesiz terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte silahlarını bırakması, fesih kararını bir an önce ve tam anlamıyla uygulaması gerekmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile gittiği Hakkari'de ilin sorunlarının ele alındığı ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Hakkari Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları vesilesiyle Hakkari'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hakkari'miz doğu serhaddimizin en kadim şehirlerinden biri olarak eşsiz doğal güzellikleri, sahip olduğu imkanları, yetenekleri ile yurdumuzun en mümtaz yerlerinden biridir. Engin dağlarının verdiği heybetle bu güzel şehir, tarihin her döneminde zorluklara karşı dik durmuş, umudun adı olmuştur. Ne var ki Hakkari'miz maalesef yıllarca terörün gölgesi altında kalmış, bölgenin gelişimi istediğimiz seviyede olamamış, şehrimiz gerçek potansiyelini bir türlü gösterememiştir. Kalkınmanın önündeki en büyük engel olan terör yalnızca fiziki olarak değil, başta sosyoekonomik alanda olmak üzere pek çok açıdan Hakkarili kardeşlerimi zorlamıştır. Ancak, kahraman Mehmetçiğimizle birlikte kahraman Jandarmamız ve Emniyet Teşkilatımız ile gözü pek Güvenlik Korucularımızın hepsinden önemlisi siz Hakkarili kardeşlerimin fedakarlığı ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmiştir" diye konuştu.

"Devletimiz, bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışmalarını yürütmektedir"

Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımların ve refahın da artmaya başladığını anlatan Bakan Güler, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu güzel toprakların dağlarından fışkıran petrolle anılması ve bölge şehirlerimizin bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışmalarını yürütmektedir. Yatırım ve projeler birer birer hayata geçtikçe Hakkari'miz her geçen gün daha da büyük gelişim kaydetmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir sürecin kapıları sonuna kadar açıldı"

Terörün yıllarca milletin her bir ferdini olumsuz etkilediğini ve bu yüzden acılar yaşandığını hatırlatan Güler, "Aynı şekilde ülkemizin güçlü ve müreffeh olmasında büyük bir engel oluşturmuş, bu yüzden Türkiye kaynaklarını terörle mücadele için sarf etmiş, yapabileceği pek çok yatırımı erteleyerek büyük ekonomik fedakarlıklara katlanmak durumunda kalmıştır. Buna karşı Türkiye küresel ve bölgesel gelişmeleri çok yönlü okuyarak içerideki kardeşliğimizi güçlendirmek için tarihi bir projeyi hayata geçirmiştir. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan stratejik devlet aklı ve tarihsel birikiminden güç alan milli bir duruşla artık yeni bir sürecin kapıları sonuna kadar açılmıştır. Başta Hakkari olmak üzere bölgede ve ülkemizin tamamında kalıcı barış huzur ve kardeşlik ikliminin gelmesini amaçlayan bu sürecin adı 'Terörsüz Türkiye'dir. Bu tarihi kardeşlik projesi 40 yılı aşkın süre boyunca enerjimizi tüketen, ülkemizin en büyük sorununun çözümü demektir. Pekişen birlik ve beraberliğimizle tüm tehditlere karşı çok daha güçlü ve dayanıklı hale gelmemizin en önemli yoludur" açıklamasında bulundu.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkenin tamamını kuşatan bir kardeşlik çağrısı, olduğuna dikkati çeken Güler, "Çanakkale ve Milli Mücadele'deki ruhla aydınlık yarınlarımıza ele ele, omuz omuza yürüme kararlılığımızın en somut adımıdır. Elbette bugünlere kolay gelinmedi, üstün fedakarlıklar ve gayretler sergilendi, büyük bedeller ödendi. En başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin emsalsiz mücadelesi ile bugünkü huzur ortamına ulaştık. Aynı şekilde cefakar bölge halkımızın dirayeti ve daima devletine verdiği destekle bugünlere geldik. Dolayısıyla terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmiş ve sonunda örgüt silah bırakma noktasına getirilmişse işte bu el birliği ve dayanışmanın sonucudur" şeklinde konuştu.

"Terör örgütü fesih kararını tam anlamıyla uygulamalı"

Bakan Güler, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüphesiz terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte silahlarını bırakması, fesih kararını bir an önce ve tam anlamıyla uygulaması gerekmektedir. Sürece dair hususlar bir yandan ilgili kurumlarımız diğer yandan da Gazi Meclisimiz de teşkil edilen komisyon aracılığıyla yürütülüyor. Devlet ciddiyetine uygun attığımız bu kritik adımla amacımız her kesimden vatandaşımıza büyük acılar yaşatan annelerin yüreklerini derin bir hüzne boğan milletimizin bin yıllık kardeşliğini bozmayı hedefleyen terör belasından ülkemizi kurtarmaktır. Huzura, barışa, kardeşliğe ve refaha atılan bu kapsamlı adımın başarıya ulaşmasıyla ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır. Özellikle vurgulamak isterim ki ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği, bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır. Ortak bir geleceğe attığımız bu güçlü adımla aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine artık daha fazla sunma imkanına kavuşacağız. Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye, üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır. Şüphesiz bu gelişiminden ülkemizin her noktası kadar Hakkari'miz ve çevre iller de önemli ölçüde faydalanacak, hak ettiği payları alacaktır."

Hakkari'nin son yıllarda spordan turizme, tarımdan ticarete kadar yakaladığı ivmeyi en üst seviyelere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Güler, "Nitekim artık Hakkari'yi; mağaralarında teröristlerin değil, turistlerin dolaştığı, yaylalarında mermi seslerinin değil, festival coşkusunun hakim olduğu, endişenin değil, spor müsabakalarının heyecanının yaşandığı, geçim derdiyle değil, tarımdan sanayiye ve ticarete kadar ekonomik hayatın canlanmaya başladığı bir şehir olarak anıyorsak işte yeni süreçle bunların hepsi daha da pekişecek, daha da gelişecektir. Hakkarili kardeşlerim, ticaretin canlanıp yatırımların daha da artması, sosyal ve ekonomik yaşamın daha güvenli ve konforlu hale gelmesiyle daha müreffeh bir hayata kavuşacaktır" dedi.

"Barış ve huzur iklimine sahip çıkmak sorumluluğumuzdur"

Hakkari'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Güler, "Bunların artarak devam etmesi için barış ve huzur iklimine hep birlikte sahip çıkmak, en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Çünkü atalarımızdan bize yadigar kalan ve kutsal vatanımızın en değerli parçalarından biri olan Hakkari'mize gözyaşı değil gülmek, kaygı değil umut, silah sesi değil, konser sesleri yakışıyor" diye konuştu.

Hedefimiz, Hakkarili kardeşlerimin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır"

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hem güvenliği sağlama hem de sürecin en hızlı ve etkin şekilde işlemesi adına ilgili kurumlarla eş güdüm içinde faaliyetlerine devam ettiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari'mizin gelişimine daha fazla katkılar sunmak için de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 2023 yılından itibaren çeşitli vesilelerle buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunlara ve vatandaşlarımızın taleplerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Bu konudaki girişimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hedefimiz terörün tamamen ülkemizin ve şehrimizin gündeminden çıktığı, Hakkari'nin Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve değerli Hakkarili kardeşlerimin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır. Tüm bunlar için de sizlerin birlik ve beraberliği, bizlere olan güveni, güvenli ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bu vesileyle Hakkari'mizin gelişmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan başta Valimize, aynı şekilde Hakkari'deki tüm kurumlarımızın değerli yönetici ve seçkin personeline özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime son verirken tüm Hakkarili hemşerilerime bir kez daha saygılarımı sunuyor, siz değerli basın mensuplarına da çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla." - HAKKARİ