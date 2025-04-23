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Bakan Bak, Deprem Korkusuyla Geceyi Dışarıda Geçiren İstanbullulara Destek Oluyor

Bakan Bak, Deprem Korkusuyla Geceyi Dışarıda Geçiren İstanbullulara Destek Oluyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da deprem korkusuyla geceyi evinde geçiremeyen vatandaşlar için Bakanlığa bağlı spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinin konaklama hizmeti sunacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da geceyi evde geçirmek istemeyen vatandaşların Bakanlığa bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinde konaklayabileceğini açıkladı.

Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşerilerimiz, Bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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