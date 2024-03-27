Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 96 gram metamfetamin, 82 gram kubar esrar ve çok miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında narkotik suçtan aranma kaydı bulunan 1, farklı suçlardan aranan ise 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN