Aydın'da traktör sürücülerine ROPS ve reflektör eğitimi verildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 79 traktör sürücüsü ROPS sistemi ve reflektör konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, traktör sürücülerine yönelik "ROPS -Reflektör" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında jandarma ekipleri, Efeler ilçesi Armutlu Mahallesi'nde ve Kuyucak ilçesi Çamdibi, Karapınar mahallelerinde, Karpuzlu ilçesi Gölçük Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesi Çınar Mahallesi'nde olmak üzere toplam 79 traktör sürücüsünü bilgilendirdi. Eğitimlerde trafik ve iş kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece, gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımında dikkat edilmesi gereken konularda sürücülere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN