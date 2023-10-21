Aydın'da Şirket Malzemeleri Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir şirkete ait yol kenarında bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL olan malzemelerin çalınması ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliklerini tespit ettikleri hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir şirkete ait yol kenarında bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL olan malzemelerin çalınması ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliklerini tespit ettikleri hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Kuyucak-Karacasu yolu üzerinde geçtiğimiz günler meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergahta çalışma yapan bir firmaya ait yol kenarında bulunan 12 adet beton direk, 6 adet PLT tipinde platform ve 1 adet N-70 tipinde traversin olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL olan malzemeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalarda, hırsızlık şüphelilerinin M.B. ve E.B. olduklarını tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin çaldıkları hırsızlık malzemelerini farklı bir ilde faaliyet gösteren bir firmaya sattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN