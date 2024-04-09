Aydın'da Ruhsatsız Tüfek Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde silah seslerinin duyulması üzerine bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri bir şahsı ruhsatsız tüfek ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Büyükdere Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında silah sesleri duydu. Silah seslerinin geldiği bölgede çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu M.S.K. isimli şahsı 1 adet boş av tüfeği ile birlikte yakaladı. Av tüfeğinin ruhsatının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine; şüpheli şahsa 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanununun 13/1 Maddesi gereği 'yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulundurmak ve taşımak' suçundan 2 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN